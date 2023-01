Quanto è triste il calcio che abbiamo visto in Arabia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Mi sanguinano ancora gli occhi e le emorroidi che mi sono venute a stare davanti alla tv per l’orrenda amichevole tra Paris Saint-Germain e una squadra di scappati di casa sauditi con dentro Cristiano Ronaldo. Azioni da partitella del mercoledì, maglie comprate al discount, stadio da provinciaitaliana con spalti lontani e pieni di gente che esultava per chiunque segnasse, post Instagram di CR7 contento di avere ri“some old friends”, cioè Messi. Se questo è ilche ci aspetta, passatemi subito la bottiglia, piuttosto fuggo ai Caraibi a leggere Borges. Pensavo che le amichevoli estive della Premier League in America e Asia fossero già l’abisso dello sputtanamento pallonaro, poi hoil derby di Supercoppa italiana giocato in uno stadio semivuoto di Riad davanti a tifosi figuranti che di quello ...

