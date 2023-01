Pugno in pieno viso a un anziano | arrestato 18enne

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il 75enne è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. L’aggressore è un ragazzo incensurato del posto che adesso dovrà rispondere di tentato omicidio

Avrebbe sferrato un pugno in viso ad un 75enne, che ora è in fin di vita. Il fatto è accaduto ieri a Pianura, nella periferia occidentale di Napoli. Nel giro di poche ore, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli hanno arrestato un 18enne. Un anziano è stato colpito con un pugno in faccia davanti ad un bar a Pianura nella mattinata di ieri.