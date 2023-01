PSG | Galtier | «Skriniar? Non so se verrà a gennaio o in estate»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le parole di Christophe, allenatore del PSG, sul possibile arrivo di Milan. Tutti i dettagli Christophe, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa su Milandell’Inter. PAROLE – «Prima della finestra di mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo in caso di partenze. È andato via Sarabia, ora il club e Luis Campos stanno lavorando per un’ulteriore opzione offensiva. Per quel che riguardaho visto le informazioni che sono uscite ma non posso dire sein questa sessione o la prossima. Non posso dirvelo. La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori e devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

