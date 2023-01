Psg | Galtier | ' Skriniar? Non posso dire se verrà a gennaio o in estate'

Sky Sport

... con il nome del difensore slovacco dell' Inter accostato con insistenza ai parigini per rinforzare il pacchetto difensivo: " Prima della finestra di mercato - sottolinea- ho detto che ci ...... una conferma sul probabile arrivo di Milan Skriniar alè arrivata dal tecnico dei francesi. In conferenza stampa, prima del match di Coppa di Francia contro il Pays de Cassel, Christophe... Psg, Galtier: "Skriniar Non so se arriverà a gennaio o la prossima estate" window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-93e39f89-159e-7842-19a2-e5c69addb6 ...L'allenatore dei campioni di Francia aggiunge: "La dirigenza sta lavorando e io ho molto da fare con i miei giocatori. Devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno" ...