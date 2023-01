Prossimo turno Serie A 2022 23

(Di sabato 21 gennaio 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 19ª Giornata (21-24 gennaio 2023) Sabato 21 gennaio Ore 15.00, VERONA-LECCE (DAZN)Ore 18.00, SALERNITANA-NAPOLI (DAZN)Ore 20.45, FIORENTINA-TORINO (DAZN/SKY) Domenica 22 gennaio Ore 12.30, SAMPDORIA-UDINESE (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 15.00, MONZA-SASSUOLO (DAZN)Ore 18.00, SPEZIA-ROMA (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-ATALANTA (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partita Lunedì 23 gennaio Ore 18.30, ...

Gazzetta Regionale

E c'è anche un quaderno, dove i volontari disegnano i nomi di chi arriva a chiedere ... A partire da metà aprile delanno l'edificio di via Renon 25 sarà completamente ristrutturato per ...Stesso discorso anche per la Salernitana che nelfarà visita al Lecce. Le cinque domande dell'11ª giornata: dati e curiosità del prossimo turno Matt Ishbia, prossimo a diventare nuovo proprietario dei Phoenix Suns, si è fatto vedere per la prima volta a bordocampo da quando si parla della sua acquisizione della franchigia.Oggi sarà derby per Camerano per la quarta giornata del girone di ritorno. Nel tardo pomeriggio i gialloblu scenderanno a Monteprandone. Chiaravalle invece sul campo del Tavarnelle. Tornerà in campo a ...