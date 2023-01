Prima giornata dell’acido ialuronico | un omaggio all’idratazione

Leggi su amica

(Di sabato 21 gennaio 2023) È a tutti gli effetti uno degli ingredienti più gettonati della skincare e, per questo, da oggi 21 gennaio 2023 anche l’acidoha la suaNazionale. A lanciarla è stato il marchio di cosmeceutici La Roche-Posay in collaborazione con SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia. Del resto, con il suo Hyalu B5 Serum che lo contiene, il brand ne ha fatto un cavallo di battaglia anche per le pelli sensibili. Tante’è che, in farmacia, viene consigliato come attivo star da utilizzare pre e post trattamenti estetici. «Si tratta di un ingrediente molto trasversale – conferma Antonella Antonini, docente del master in cosmetologia all’Università di Ferrara – che può essere usato su tutti i tipi di pelle e a ogni età senza rischi. Viene, infatti, ben tollerato». Una volta applicato, rimpolpa e idrata all’istante. Con l’uso continuativo, contrasta ...