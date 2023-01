Prestiti | il ruolo del garante e i grossi rischi a lungo termine | errori da evitare

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 21 gennaio 2023) Quando si parla dibisogna stare bene attenti perché la normativa è decisamente dura e soprattutto quando qualcuno chiede di fare dabisogna stare decisamente in guardia. Quando si richiede un prestito sostanzialmente un soggetto riceve una somma di denaro che poi dovrà restituire nel tempo. Il problema è che se la banca o la finanziaria non sono sicure che questo soggetto possa essere in grado di restituire questa cifra chiedono un(I Love Trading.it)La figura delè una figura molto importante e molto delicata perché in parole povere se il soggetto che ha ricevuto il prestito non riesce a onorare la restituzione della cifra pattuita sarà proprio ila dover prendere il posto del debitore. Vediamo come funziona questa delicata ...