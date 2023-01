“Preso a schiaffi davanti a tutti” UeD | cavaliere aggredito | è caos totale in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Clamoroso quanto successo a Uomini e Donne, con unche avrebbe ricevuto uno schiaffo in. Ciò è quanto emerso nelle anticipazioni della registrazione del 20 gennaio, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Ovviamente si è soffermato sui vari protagonisti del dating show di Maria De Filippi, a partire dal trono classico. Ancora una volta Federico Nicotera non ha fatto la sua scelta tra le corteggiatrici Alice e Carola. Inoltre, prima di dirvi tutto su quanto successo a Uomini e Donne con ilche hauno schiaffo all’improvviso, Pugnaloni ha detto: “Tra Carola e Federico c’è stato il bacio in esterna. Federico è andato contro Alice, quando si è parlato dei social. Come per dire ‘parli proprio tu?’. Forse si riferisce al Pinterest ...