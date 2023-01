Prescrivere più equivalenti La ricetta Schillaci contro la carenza di farmaci

(Di sabato 21 gennaio 2023)di, il ministro della Salute, Orazio, presenta la suaper superare l'emergenza. Il responsabile del dicastero parla nel corso della trasmissione "Sabato anch'io" e delinea le strategie per uscire dall'emergenza. Prima tra tutte la necessità di reperire in fretta iche presentano un'evidentedi reperibilità sul mercato. In secondo luogo, però, sarà necessario anche puntare sulla maggiore prescrizione dei. «Ladeiè un tema molto presente sulla stampa da inizio anno ma è un fenomeno che ricorre ciclicamente - ha precisato il ministro- Ho già convocato e reso operativo un tavolo permanente ...

Donna Moderna

... secondo i quali l'operatore di riflessologia non può formulare diagnosi efarmaci. La ... Lo stesso era ampiamente usato nella medicina ayurvedica , una delleantiche tradizioni mediche ...In pronto soccorso spesso i medici, un po' per tutelarsi un po' perché appunto non hanno la conoscenza specifica del bambino, tendono afacilmente antibiotici che, ildelle volte, ... Influenza e bambini: i suggerimenti della pediatra “social”