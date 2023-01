Premier League LIVE | gol annullato ad Havertz! Liverpool-Chelsea 0-0

L'Ultimo Uomo

Commenta per primo Torna la, con un lunch match tutto da vivere. Alle 13.30 ad Anfield il L iverpool, nono in classifica e lontano 9 punti dalla zona Champions, attende il Chelsea, che ha gli stessi punti e ...Il giocatore resta ovviamente sul mercato, laè la destinazione più probabile, ma va trovato l'accordo con il club giallorosso per la cessione a gennaio. West Ham , Tottenham Newcastle,... Premier League, come gioca il Brighton di De Zerbi Le ultime sul futuro di Zaniolo: spaccatura conclamata con la Roma, tanti estimatori in Premier League ma sul Brighton non ci sono conferme L’antivigilia di campionato della Roma è stata… Leggi ...Seguito da Juventus e Milan in Italia, Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della Roma e della nazionale azzurra, non avrebbe mercato in Serie A. Stando a quanto riportato ...