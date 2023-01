Premier League 2022 2023 | il Newcastle pareggia 0-0 con il Crystal Palace

(Di sabato 21 gennaio 2023) Pareggio a reti bianche tranella 20ª giornata di. I Magpies non riescono a sfondare il muro difensivo architettato da Patrick Vieira e trovano il terzo pareggio nelle ultime quattro partite, solo un gol fatto nella vittoria con il Fulham.che continua a non subire gol, l’ultima rete subita in campionato risale al 6 novembre nella vittoria 4-1 contro il Southampton, ma a cui manca concretezza in fase realizzativa, oggi 16 tiri di cui 7 in porta. Un punto che però permette ai bianconeri di agganciare e scavalcare, per differenza reti, il Manchester United salendo in terza posizione a 39 punti, a -3 dal City e a +6 sul Tottenham. Ilresta a ...

L'Ultimo Uomo

Liverpool e Chelsea non si fanno male, ma non riescono a riavvicinare l'Europa che conta. Lo 0 - 0 di Anfield, che apre la 21ma giornata di, cristallizza difatti le posizioni: Liverpool ottavo, Chelsea decimo. In avvio la partita ha promesso spettacolo, con un gol di Kai Havertz annullato per fuorigioco. I Blues fanno la ......00 Fiorentina - Sampdoria 1 - 0 21:00 Roma - Genoa 1 - 0 CALCIO - AMICHEVOLI 17:00 Finlandia - Estonia 0 - 1 19:00 Svezia - Islanda 2 - 1 CALCIO -21:00 Fulham - Chelsea 2 - 1 BASKET - ... Premier League, come gioca il Brighton di De Zerbi Il primo colpo in uscita potrebbe essere immediato. Non mancano le offerte dalla Premier League e lui sarebbe pronto a dire di sì La situazione in casa ...Quattro club inglesi hanno messo gli occhi su un ex centrale biancoceleste e proveranno a portarlo in Premier già a ...