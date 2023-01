Precipita dal balcone mentre prova a entrare in casa | morto Aveva dimenticato le chiavi dell' appartamento

ilmessaggero.it

IL 68enne aveva perso le chiavi Torino, 21 gen. Ha perso le chiavi di casa per questo ha tentato di entrare nella propria abitazione, al primo piano, passandobalcone di un vicino ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato all'interno del cortile condominiale. E' accaduto la scorsa notte nel quartiere torinese di Borgo Vittoria. La vittima un 68enne ...La squadra di Torinocosìterzo al decimo posto in classifica, alle spalle della Fiorentina. Il "caso plusvalenze" non risparmia i dirigenti della Juventus: inibizione di due anni e ... Precipita dal secondo piano di casa a Sora, muore professoressa di educazione fisica in pensione Il dramma si è verificato la notte scorsa in via Breglio a Borgo Vittorio, Torino. Per la vittima non c'è stato nulla da fare.Un uomo di 68 anni ha perso la vita l'altra notte mentre cercava di rientrare in casa sua dal balcone. La vittima è Sergio Bauce: il fatto è accaduto in via… Leggi ...