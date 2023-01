Ponte sullo stretto | Bonelli | ' Spesi 1 | 2 miliardi di euro per i capricci della destra'

Il Fatto Quotidiano

Più grandi dei protagonisti del romanzo, che sono due ragazzini, Mara e Bubesfondo dei ... dove vedono Ildi Waterloo ). La ragazza di Bube si avvale della splendida fotografia di Gianni ...Ilstretto non è stato mai fatto ma è costato tantissimo. " Silvio Berlusconi dichiara che ilStretto di Messina è indispensabile; invece, si tratta di un'opera dispendiosa e non ... Ponte sullo stretto, Berlusconi contro “l’ambientalismo ideologico di sinistra e M5S”:… Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. accusa Silvia Berlusconi che rilancia le grandi opere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...