Agenzia ANSA

È stata ritrovata dallala Giulietta del boss Matteo Messina denaro. Proprio grazie alla macchina gli investigatori ... Nel borselloal capo mafia dopo l'arresto c'era una chiave. Dal ...È stata ritrovata dallala Giulietta del boss Matteo Messina denaro. Proprio grazie alla macchina gli investigatori ... Nel borselloal capo mafia dopo l'arresto c'era una chiave. Dal ... Polizia ha trovato l'auto utilizzata da Messina Denaro - Ultima Ora La polizia ha trovato a Campobello di Mazara la Giulietta nera usata da Matteo Messina Denaro. L’automobile si trovava in via San Giovanni 260, poco distante dal primo appartamento che il boss ha abit ...Denunciato il titolare di un’azienda di rottamazione metalli: non ha rispettato la normativa sul trattamento dei rifiuti pericolosi ...