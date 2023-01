Pmi | una previsione efficace si basa sull’analisi delle incertezze | solo così ci saranno opportunità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Dottore sono convinto che per il 2023 il nostro fatturato crescerà del 15%. Lei che ne pensa?”. Gennaio è il mesepredizioni. Non previsioni, ma profezie che svelano la convinzione comune, ma fondamentalmente errata, che chi si occupa di budgeting faccia dei presagi. Non vi dico, poi, quale meccanismo psicologico si sviluppa negli imprenditori quando ne indovinano una, non considerando che dopotutto anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno: un mondo intessuto di miti e superstizione. Quello in cui viviamo è, invece, un mondo decisamente diverso, in cui le certezze sono poche. Nulla è preordinato e quello che facciamo nel presente determina ampiamente il corso futuro degli eventi, in modo spesso inaspettato. Il ruolo di chi si occupa di previsioni nel mondo reale è molto diverso da quello del veggente della mitologia. La predizione ha a che ...