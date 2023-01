Plusvalenze Juve | le reazioni tra tifosi bianconeri e non | “Non ce lo meritiamo | non solo noi” “Il lupo perde il pelo ma non il vizio”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Non sono per niente giusti, lanon se lo merita o almeno nonla”. Intini sono amareggiati, il mattino dopo l’arrivo della notizia dei 15 punti che verranno tolti ainel campionato Corrente, portandoli dal terzo al decimo posto. “Oltre allac’è anche l’Inter, ma in Italia ce la si prende sempre econ la. Ora dimentichiamoci del campionato e pensiamo alla finale di Europa League”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia ANSA

Attenzione al big match contro Gasperini, gara che arriva dopo una pesante sanzione che ha retrocesso laal 10° posto in classifica e lontana dalla battaglia per l'Europa.TORINO - Dopo la penalizzazione di 15 punti per il casoe la bufera che si è abbattuta sulla Juventus , a Torino parla Max Allegri alla vigilia della partita di doman contro ... Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita tra Juventus e Atalanta Nel mezzo del terremoto penalizzazione dovuto al "caso plusvalenze" ( QUI tutti i dettagli ), ...Il caso plusvalenze “artificiali” era quello meno temuto e ha provocato uno sconquasso nella classifica della Juventus. Nessuno, quando la procura della Figc ha annunciato che avrebbe chiesto la ...