Plusvalenze | ecco quali sono quelle buone e quelle cattive | VIDEO

Open

Perché lesono dannose Ma allora perché lesono dannose In primo luogo, perché alterano i conti: si iscrive a bilancio un diritto, il cartellino di un giocatore, per un ...... sia in Italia che in Spagna, per sospetto utilizzo di sistemi contabili per evitare di pagare le tasse sulle. In generale, le autorità fiscali stanno diventando sempre più attente alle ... Sentenza plusvalenze, ecco la nuova classifica di Serie A: con i -15 punti, la zona Champions è lontanissima per la Juve Dopo l'ennesima porcata di una sentenza inesistente a livello sportivo (non esiste una norma scritta sulle plusvalenze), non si può stare ancora a guardare in maniera passiva. I tifosi possono disdire ...La lista delle plusvalenze contestate risale al Dicembre 2021, una lista che deve far riflettere perché si tratta tutte di operazioni di mercato con valori assolutamente nella ...