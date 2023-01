Pitbull vaga spaesato e impaurito in autostrada | agenti fermano traffico e lo salvano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutova sull’con il rischio di essere investito ma rappresentando anche un pericolo per gli automobilisti in transito. Unè stato messo in salvo daglidella polizia stradale nel tratto che attraversa la provincia di Napoli dell’A/1. Un’operazione che non è stata facile perché il cane si trovava lungo la corsia di sorpasso. Gli, giunti sul posto, hannoil. Poi dopo vari tentativi, sono riusciti ad avvicinarsi al cane che inizialmente si è mostrato, nervoso ed aggressivo ma, dopo aver ricevuto del cibo, si è lasciato accarezzare consentendo agli operatori di portarlo in sicurezza sulla corsia di emergenza. Inoltre, il ...

Fanpage.it

Pericolo animali in autostrada, Gli agenti della Polizia di Stato salvano un grossochein corsia di sorpasso mettendo in sicurezza gli automobilisti. Agli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord è stata comunicata la presenza di un grosso cane sull'...Un cucciolo diche stamani vagava sulla Strada Statale 640, che collega Caltanissetta ad Agrigento , è stato salvato dalla polizia. Il cagnolino correva da una parte all'altra della strada con il rischio di ... Pitbull vaga spaesato e impaurito sull'autostrada in corsia di ... L’animale non ha il microchip ed è stato affidato a un centro di tutela per gli animali. Non è chiaro se sia scappato o sia stato abbandonato in autostrada. Vagava in mezzo all'autostrada, rischiando ...Gli agenti della Polizia di Stato salvano un grosso pitbull che vaga in corsia di sorpasso mettendo in sicurezza gli automobilisti. Ieri mattina agli ...