Pitbull fugge al padrone e azzanna bimbo di due anni in braccio alla mamma | feriti entrambi

ilgazzettino.it

... pochi secondi dopo, la mamma ha sentito un rumore metallico provenire dalle sue spalle: era quello prodotto dal guinzaglio del cane, rivelatosi poi un, che strusciava sull'asfalto. Decisivo ...- Aggredito da una soli due anni mentre è in braccio alla mamma, rimasta a sua volta ferita. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 14 gennaio a San Donà di Piave. Alle 18.15 i genitori, con il loro figlioletto, ... Pitbull fugge al padrone e azzanna un bimbo di due anni in braccio alla mamma: feriti entrambi Aggredito da un pitbull a soli due anni mentre è in braccio alla mamma, rimasta a sua volta ferita. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 14 gennaio a San Donà di Piave, ...SAN DONA' DI PIAVE - Aggredito da un pitbull a soli due anni mentre è in braccio alla mamma, rimasta a sua volta ferita. E' accaduto nel pomeriggio di sabato 14 gennaio a ...