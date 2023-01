Pistocchi | Il Napoli contro la Salernitana dovrà fare una gara intelligente | giocando il suo miglior calcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Maurizio, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss, nel corso di "Radio Goal", ecco le sue parole: "La sentenza sulla Juve non è una sorpresa, considerando i fatti e l'inchiesta Prisma. Su questa sentenza ci sono già delle eccezioni da parte di alcuni molto legati all’ambiente juventino, come ad esempio il fatto che gli altri club coinvolti nelle plusvalenze sono stati scagionati. Questo è molto semplice da spiegare, la FIGC è sta costretta a punire la Juve a causa dei documenti delle intercettazioni in cui gli stessi dirigenti bianconeri ammettono le plusvalenze fittizie. Per le altre squadre ci può essere una situazione simile, ma gli investigatori non sono mai riusciti a trovare delle prove che potevano essere processualmente solide. Il problema più serio della Juve, è che essendo una società quotata negli ultimi 3 anni ha ...

