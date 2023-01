Picchiano e sequestrano una escort a Milano | due arresti

Agenzia ANSA

Nel giugno dell'anno scorso, a Milano, avevano rapinato, picchiato e sequestrato una escort russa, fingendosi clienti, e minacciato la vittima dicendole che, se avesse presentato denuncia e se non avesse pagato 5mila euro, avrebbero pubblicato foto e video compromettenti. Se i mafiosi violano il tuo domicilio, tie ti, il problema è solo tuo - si legge sul ' Fatto ' - Non ha una rilevanza sociale tale da attivare autonomamente lo Stato, devi ... In una circostanza, il venticinquenne, per intimidire, avrebbe addirittura mostrato una pistola. La polizia gli ha anche sequestrato due coltelli ...