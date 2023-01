Pianura | pugno in faccia senza motivo | 75enne in fin di vita

Corriere del Mezzogiorno

Avrebbe sferrato unin pieno viso ad un 75enne, che ora è in fin di vita. Il fatto è accaduto ieri a, nella periferia occidentale di Napoli. Nel giro di poco ore, i carabinieri del nucleo operativo di ...Avrebbe sferrato unin pieno viso ad un 75enne, che ora è in fin di vita. Il fatto è accaduto ieri a, nella periferia occidentale di Napoli. Nel giro di poco ore, i carabinieri del nucleo operativo di ... Pianura, anziano colpito con un pugno fuori al bar: è gravissimo Un anziano aggredito in un bar nel quartiere di Pianura è ora ricoverato in prognosi riservata ... Un uomo avrebbe colpito con un pugno un 75enne al volto, facendolo cadere violentemente a terra e ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...