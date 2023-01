Peste suina | il freddo diffonde il contagio tra i cinghiali L' allarme | ' Virus va eradicato | non possiamo conviverci'

Agenzia ANSA

Laafricana si diffonde grazie al freddo. Emergenza nella zona rossa di Piemonte e Liguria , popolata di cinghiali che sono a rischio dalla fine del 2021, quando il virus ha cominciato a ...Il freddo sta facendo crescere i casi diafricana tra i cinghiali, nella zona rossa di Piemonte e Liguria, dove l'emergenza è scoppiata a fine 2021. 'Era previsto, le condizioni sono ideali perché si diffondano i contagi e la ... Crescono contagi peste suina, commissario "va eradicata" - Sanità Ora i casi, aggiornati al 19 gennaio, sono in totale 269 nella zona rossa: 176 in Piemonte e 93 in Liguria, secondo il monitoraggio dell'Istituto Zooprofilattico ...La Peste suina africana si diffonde grazie al freddo. Emergenza nella zona rossa di Piemonte e Liguria, popolata di cinghiali che sono a rischio dalla fine del 2021, quando il virus ...