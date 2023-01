Perugia Abbonamenti tpl per universitari numeri sotto le attese | prosecuzione a rischio?

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Nonostante un impegno importante di chi fin dall’inizio ha creduto nella possibilità che l’abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, di fatto gratuito, per gli studentiiscritti alla Università degli Studi di, esteso successivamente anche a quelli dell’Università per Stranieri, potesse definitivamente decollare e strutturarsi per i decenni a venire, dando concretezza ad una progetto del tutto originale, ad oggi la risposta è solo parzialmente positiva. Sono, infatti, circa 12.500 gli studenti che hannoscritto l’abbonamento gratuitamente utilizzando il ‘bonus trasporti’ del Governo, usufruendo del voucher di 60 euro e cedendolo al gestore per ottenere l’abbonamento del valore di oltre 600 euro”. È quanto rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche. “L’idea ...