Peru' | le proteste infuriano nonostante la richiesta di calma del presidente

(Di sabato 21 gennaio 2023) I manifestanti ancora in strada per chiedere le dimissioni delDina Boluarte. I disordini hanno provocato la morte di decine di persone e hanno spinto il governo a imporre lo stato di ...

Agenzia ANSA

I manifestanti ancora in strada per chiedere le dimissioni del presidente Dina Boluarte. I disordini hanno provocato la morte di decine di persone e hanno spinto il governo a imporre lo stato di ...Nel tardo pomeriggio di ieri, 58 persone risultavano ferite in tutta la nazione durante le manifestazioni, secondo un rapporto del difensore civico del'. 21 gennaio 2023 Peru', decine di feriti durante le proteste antigovernative - Mondo Decine di dimostranti sono rimasti feriti in Peru' in seguito agli scontri nella notte con la polizia durante le manifestazioni antigovernative ...Scontri nella notte durante le manifestazioni che si stanno diffondendo in tutto il Paese. Attaccata una stazione di polizia, bruciato uno storico palazzo a Lima (ANSA) ...