Agenzia ANSA

Il tratto della linea ferroviaria di collegamento alla città perduta degli Inca di Machu Picchu, in, è stato interrotto a causa dei manifestanti che hanno occupato i binari, nell'ambito delle proteste contro il governo di Dina Boluarte. . 21 gennaio 2023L'intervista con la pasticcera Giorgia Grillo viene subito. Ma non è la figlia a ... nella parte centrale, e poi si 'pirla', una mossa che un maestro dell'Accademia ha visto fare in'. ... Perù: interrotta la linea ferroviaria per il Machu Picchu - Ultima Ora