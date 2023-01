(Di sabato 21 gennaio 2023)di dimostranti sono rimastiinin seguito agli scontri nella notte con la poliziale manifestazioniche si stanno diffondendo in tutto il Paese. Lo riporta ...

Agenzia ANSA

di dimostranti sono rimasti feriti inin seguito agli scontri nella notte con la polizia durante le manifestazioni antigovernative che si stanno diffondendo in tutto il Paese. Lo riporta ...I manifestanti ancora in strada per chiedere le dimissioni del presidente Dina Boluarte. I disordini hanno provocato la morte didi persone e hanno spinto il governo a imporre lo stato di emergenza nelle aree colpite dalla violenza. 21 gennaio 2023 Perù, decine di feriti durante le proteste antigovernative