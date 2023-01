Perù | ci sono italiani tra i turisti bloccati per la rivolta a Machu Picchu Farnesina al lavoro video

(Di sabato 21 gennaio 2023) Laconferma “la presenza di” fra le centinaia dirimastivicino al sito archeologico peruviano diper le rivolte scoppiate contro il governo di Dina Boluart. E aggiunge che l’Ambasciata è in diretto contatto con i connazionali., anchetra iIl prestigioso sito archeologico e il collegamento ferroviariostati chiusi in seguito alle proteste scoppiate in tutto il Paese dopo la destituzione del presidente Pedro Castillo il mese scorso. Interrotto, dunque, il collegamento ferroviario Urubamba-Ollantaytambo-diretto al sito ...

