“Perché lo ha aiutato” Matteo Messina Denaro | la confessione choc della compagna del vero Andrea Bonafede

(Di sabato 21 gennaio 2023), ladirompe il silenzio. Ben 30 lunghi anni trascorsi in latitanza e sotto falso nome.ha condotto la sua vita normalmente sotto falsa identità e con in tasca la carta d’identità che recava il nome di. Oggi le parole di Rosa Leone,da 11 anni di, dopo la scoperta. Ladirompe il silenzio. Nelle tasche dila carta d’identità del compagnodonna. Le ...

La Stampa

È un settore che vanella crescitafa guadagnare punti anche nella competizione internazionale - ha detto Alessio D'Amato - Faremo anche un piano regionale sulla sicurezza stradale ..."Una delle domande più frequenti era per esempio "voi cattolici battezzati in tenera età e ... "Quando gli amici di Missio Aachen sono venuti a visitarci ci hannoa ricostruire gli ... Dove si nascondeva, chi lo ha aiutato, perché era in cura e a quanto ammonta il suo tesoro: le 10 cose da sap…