Perché la stangata alla Juve e niente agli altri 8 club? Le ragioni della Corte

(Di sabato 21 gennaio 2023) Malasullae lo "scusate ci siamo sbati" per gliotto(Samp, Empoli, Genoa, Pisa, Pescara, Parma, Pro Vercelli e il vecchio Novara) sul banco degli incolpati per l'...

Calciomercato.com

Malasulla Juve e lo "scusate ci siamo sbagliati" per gli altri otto club (Samp, Empoli, Genoa, Pisa, Pescara, Parma, Pro Vercelli e il vecchio Novara) sul banco degli incolpati per l'...... unaaddirittura superiore alla richiesta della Procura federale che era stata di 9 punti ...non è più una questione di classifica, qui è una questione di pianificazione, di estrema ... STANGATA ALLA JUVE, -15 IN CLASSIFICA! Prosciolti gli altri 8 ...