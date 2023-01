Il Foglio

All'undicesimo mese di guerra il segnale che giunge dalla riunione dei Paesi sostenitori di, nella base americana di Ramstein , è che i combattimenti in Ucraina non finiranno tanto ......La riunione di Ramstein, alla qualel'Italia ha partecipato il ministro della Difesa Guido Crosetto, si era aperta con l'appello accorato di Volodymyr, intervenuto da remoto. "Posso ... Per Zelensky la fedeltà non è un capriccio, è sicurezza. La storia di Kireev Il banchiere-spia che ha salvato la capitale ucraina dall'assalto russo è stato poi ucciso dall'Sbu come un traditore. Ma chi si sentiva davvero tradito, Kyiv o Mosca Una morte tra due mondi a partir ...Nyt: gli Usa aiuteranno Kiev a riprendere la Crimea. Secondo il Times of Israel, Eli Cohen si recherà in Ucraina: sarebbe la prima volta per una figura così di peso dello Stato ebraico. Lavrov: Sorpre ...