Pensioni | spuntano quelle con pochi anni di contributi nel 2023 “ottimo”

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si può andare in pensione pur non avendo maturato tutti i requisiti previsti Smettere di lavorare per godersi la pensione è il sogno di milioni di italiani. Specialmente di chi si avvicina sempre di più all’età giusta per dire addio al lavoro. Il Governo in carica di Giorgia Meloni per ilha prorogato le misure in vigore l’anno scorso per quanto riguarda Opzione Donna e soprattutto Quota 103. Come andare in pensione condi(Foto I love Trading)Tuttavia ci sono dei casi in cui una persona ha i requisiti anagrafici per andare in pensione ma non ha invece una quota minima diversata prevista dalla Legge per smettere definitivamente di lavorare. Vediamo cosa succede a chi si trova in questa situazione molto particolare. Come andare in pensione con ...