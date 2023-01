Penalizzazione Juventus | le reazioni dei tifosi sui social | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

1 Lainflitta allaha creato diversi dibattiti tra chi la ritiene troppo severa e chi invece sperava in sanzioni addirittura peggiori. Il blogger NOODLE56 esprime la sua opinione ...Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli nel prepartita con la Salernitana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 'I punti diinflitti allaNon mi permetto di dare giudizi. Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi contro la Salernitana, che sarà molto difficile: dobbiamo pensare al nostro quotidiano'... Juve, la tempesta non è finita: con la "manovra stipendi" si rischia una nuova penalizzazione Post su Instagram di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica per la Vecchia Signora. "Non abbiamo paura di qualche punto in meno in ...Gianni Bezzi, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Lazio-Milan: “Credo che sarà una partita molto importante per entrambe le squadre. Il Milan ...