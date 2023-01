Pena afflittiva | sentenza ammazza-Juve | cosa c' è davvero dietro la penalizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Una". E il club bianconero annuncia di avere già pronto il ricorso contro lalizzazione di 15 punti sull'attuale classifica inflitta dalla Corte federale d'Appello sul caso plusvalenze. Una maxi-stangata a campionato in corso (la Signora scivola a 22 punti, a -12 dalla Lazio quarta) che compromette, di fatto, l'esito della stagione. Ed è proprio questa la ratio che ha spinto la corte: una "", che comporti un danno reale come potrebbe essere l'esclusione dalla prossima Champions League. Sempre che la Uefa non intenda intervenire con misure ancora più dure, come suggerisce qualcuno. La Corte Federale di fatto ha colpito solo lae i suoi dirigenti, aumentando in maniera sensibile le pene chieste dalla Procura della Figc ...