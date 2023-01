(Di sabato 21 gennaio 2023) Ammonta a 770.000,00 euro il finanziamento che laCampania ha trasferito al Comune diper consentire ildidi 24di edilizia residenziale pubblica situati nell’ex area dei prefabbricati alle frazioni di Capriglia e Coperchia. Secondo le disposizioni normative vigenti in materia, il contributo dovrà essere utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria ai detti. “Un risultato straordinario – ha sottolineato il Sindaco di, Francesco Morra – il Comune di, insieme a soli altri tre della Provincia di Salerno (Cava Dè Tirreni, Battipaglia e Pagani) risulta tra quelli selezionati ad aver ricevuto questo importante finanziamento grazie al quale possiamo provvedere al ...

ZON

... Bracigliano, Calvanico, Cava de' Tirreni, Fisciano,, Siano e Vietri sul Mare ha ... 'Un passo avanti importante per rendere ancor più incisiva l'azione del Gal, grazie aimessi a ...Il Gran Galà di Telethon , tenutosi ieri sera apresso 'A Casa di Anna, la braceria da Carlo e Alessandro' ha fatto registrare un sold out con una raccoltadi ben 2.200 euro donati ... Pellezzano: fondi dalle regione per il programma di recupero degli alloggi Ammonta a 770.000,00 euro il finanziamento che la Regione Campania ha trasferito al Comune di Pellezzano per consentire il programma di recupero di 24 ...