Il Sole 24 ORE

"Dobbiamouna identità e scegliere un blocco sociale di riferimento e c'è una cosa che dobbiamo ribadire: la nostra non può che essere una identità antifascista". Lo ha detto Elly, candidata ...... bisogna essere conseguenti ed essere capaci diun grande partito nazionale popolare', ... Per Ellybisogna intervenire al più presto per 'rafforzare gli strumenti di democrazia ... Pd, Schlein:ricostruire una identità o non rappresentiamo nessuno ... Roma, 21 gen. (askanews) - "Dobbiamo ricostruire una identità e scegliere un blocco sociale di riferimento e c'è una cosa che dobbiamo ribadire: ...La nuova paladina della sinistra mette nel mirino l’esecutivo Meloni e rilancia il ddl Zan: “Assurdo non averlo approvato, ma non fermiamoci lì” ...