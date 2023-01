Pd | Schlein | ' servono direzione chiara e identità comprensibile'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Dobbiamo capire come si è rotta la connessione sentimentale con chi non stiamo più rappresentando, tornare a dare speranza. Con una". Lo ha detto Ellyall'Assemblea del Pd. "La sfida congressuale è quella di ricucire le fratture. Ma più che le fratture tra di noi ci interessa ricucire le fratture con i mondi di riferimento che non si sentono più rappresentati, i lavoratori, l'accoglienza, il terzo settore, la scuola", ha spiegato la candidata alla segreteria del Pd. "E' giusto che il congresso prosegue anche dopo, per dare un luogo di confronto franco e tornare a interloquire in modo credibile con quei mondi. Dobbiamo costruire unae scegliere un blocco sociale di riferimento", ha sottolineato

