(Di sabato 21 gennaio 2023) "Dobbiamo sceglierci un'e un blocco sociale di riferimento. Non si può essere tutto e il contrario di tutto, altrimenti si finisce per non rappresentare più". Lo ha sottolineato Elly ...

Agenzia askanews

Lo ha sottolineato Elly, candidata alal segreteria del Pd, intervenendo all'Assemblea costituente del partito."Questo è l'unico partito non personale d'Italia. Ed è un valore che dobbiamo ...I lavori dureranno fino alle 18. Approvate le modifiche allo statuto. Oggi il voto anche sul Manifesto: la quadra dovrebbe essere stata raggiunta ieri con il cosiddetto 'lodo Letta', frutto di 48 ore ... Pd, Schlein: serve identità chiara sennò non rappresentiamo nessuno Due esperti analizzano i social dei due candidati in corsa per la segreteria Pd. Lei che usa le storie di Instagram come un diario, lui che pubblica foto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...