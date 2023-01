OlbiaNotizie

... 'Se sarò eletto segretario, una cosa la: sei mesi per fare le primarie mai più. Sto ... Le primarie sono una corsa a quattro: oltre Bonaccini, ci sono Elly, Gianni Cuperlo e Paola De ...'Noi non siamo qui per fare una resa dei conti identitaria - ha aggiunto- ma per sfidare le culture politiche che hanno costruito il Pd su comequesto modello di sviluppo che non ... Pd: Schlein, 'cambiamo legge elettorale, altrimenti candidati scelti con primarie' Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Cambiamo la legge elettorale. Ma fino a che non ce la facciamo, selezioniamo i candidati con le primarie per i parlamentari come nel 2013, so che altri sono d’accordo”. Lo ...Di Ettore Maria Colombo Ci mancava solo l’ultima polemica, quella sul cambio del nome del Pd (Bonaccini lo vuole tenere, Schlein lo vuole cambiare) che scoppia improvvisa, a intorbidare le acque in vi ...