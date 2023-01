Pd | pronta la mediazione | si approva manifesto | ma resta carta del 2007

Agenzia askanews

... di fatto cedendo il ruolo politico e diche l'Ente regionale dovrebbe garantire in quei tavoli decisionali. I contributi che la Regione Abruzzo eroga agli ATC, anche in questo momento di ...E'lamessa a punto da Enrico Letta con Roberto Speranza e con i quattro candidati alla segreteria Pd. L'assemblea di domani votera' il manifesto del partito 'Manifesto per il nuovo Pd -... Pd, pronta mediazione: si approva manifesto, ma resta carta 2007 ROMA - E' pronta la mediazione messa a punto da Enrico Letta (foto) con Roberto Speranza e con i quattro candidati alla segreteria Pd. L'assemblea oggi ...Di fatto l’affidamento, che costa alle casse regionali 44.000 euro, è finalizzato, tra gli altri obiettivi, alla stesura di un disciplinare per la caccia al ...