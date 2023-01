Pd | l’ultimo discorso di Letta da segretario è un appello perché smettano gli scontri interni | “Serve un partito nuovo Così siamo rovinati”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilo la segretaria del Pd “non possono passare il tempo a comporre equilibri“.dadi Enricoè unalla rifondazione di una struttura stanca e dilaniata dagli. E rivolgendosi al prossimo o alla prossima leader ha detto: “Chiedo a ognuno di voi di cambiare una cosa fondamentale, che per me è stata la più complicata da vivere. Ildel Pd non può passare tutta la sua giornata a mettere tutte le sue energie nella composizione degli equilibrie poi alla fine della giornata pensare a cosa dire agli italiani.“. Il deputato ...

la Repubblica

Stessoper Andreazzoli, che davanti ha disponibili ... gol annullato: dopo lungo consulto Var,'arbitro chiama il ... 23 - Majer da fuori, la palla scende all', Iannarilli vola in angolo. ......il Pd' 'Sono stati mesi difficili - ha detto nel suo...il Pd' 'Sono stati mesi difficili - ha detto nel suoda ... Ha poi ringraziato Roberto Speranza spiegando che'assemblea ha ... Letta, l'ultimo discorso da segretario: "Ora serve un nuovo partito, tengo per me amarezze e ingenerosità"