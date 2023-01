(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Nel 2022 il Pd è stato di gran lunga il primo nelle scelte dei contribuenti italiani per il 2 per mille, abbiamoFdI. Loanche allesarebbe stato meglio, ma intanto ci teniamo questo". Così Enricoall'assemblea Pd.

OlbiaNotizie

Il partito di Enricoe Nicola Zingaretti si è assicurato ben 7,3 milioni di euro, facendo registrare un aumento netto di 400.000 euro rispetto al dato del precedente esercizio fiscale. Una ...... uno stipendio in più ai lavoratori e revisione del Jobs Act": l'intervista a EnricoL'... lasciando solo i rimborsi per le attività parlamentari, le donazioni e il. Infine vara il ... Pd: Letta, 'su 2x1000 doppiato Fdi, l'avessimo fatto a elezioni...' Il reddito imponibile di Giorgia Meloni ammonta, secondo la dichiarazione 2022, a poco più di 151 mila euro. La cifra emerge dalla documentazione patrimoniale depositata dalla ...Il premier non ha né auto né investimenti. Il ministro degli Esteri Tajani ha un reddito imponibile di soli 54mila euro ...