Pd | Letta si congeda | «Serve un nuovo partito | non un nuovo segretario Tengo per me le amarezze»

(Di sabato 21 gennaio 2023) «Nonunun, di nuovi segretari ne abbiamo avuti sin troppi». Con queste parole Enricosi è rivolto all’assemblea del Pd, di fronte alla quale ha pronunciato il suo ultimo discorso da. L’assise è chiamata a votare il Manifesto dei valori e le regole del congresso. Ilha tenuto un intervento ad alto tasso emozionale, nel quale ha detto di andarsene «ancora più innamorato di questo» e di essere rimasto, «in questo periodo che è stato tra i più duri della nostra storia», per prendersi i colpi causati dalla sconfitta elettorale., che ha assicurato che non fonderà una nuova forza politica, ...

