Pd | Letta | ' serve nuovo partito | non nuovo segretario | avuti sin troppi'

cambiare le lenti con le quali leggiamo i problemi per avanzare proposte nuove e ... a differenza di quanto accaduto in passato con Renzi per esempio,e il gruppo dirigente non si siano ...Stefano Bonaccini , superfavorito per la successione di Enrico, gli risponde: 'Rispetto l'... discuteremmo di forma quando invece mai come oggirispondere di 'sostanza''. Pd: Letta, serve un nuovo partito non un nuovo segretario - Politica Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Non serve un nuovo segretario, serve un nuovo partito, di nuovi segretari ne abbiamo avuti sin troppi”. Così Enrico Letta all’assemblea del Pd.Il segretario provinciale Dem sulle primarie: «Non ho ancora deciso chi sostenere, per coerenza attendo di leggere le mozioni. Questa fase dovrebbe essere costituente».