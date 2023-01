Pd | Letta | ' segretario non può pensare solo a equilibri interni | così siamo condannati' **

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Il lascito principale è la forza di cambiare una cosa, complicata: ildel nuovo Pd non può passare l'intera giornata a mettere tutte le energie in una composizione deglie poi, a fine giornata, con le energie residue,a cosa dire agli italiani.non può funzionare,". Lo ha detto Enricoall'Assemblea del Pd. "Ildeve avere il tempo, dalla mattina, di lavorare a cosa dire agli italiani. E' fondamentale", ha aggiunto ildem.

È il manifesto della base politica della nascita del Nuovo', ha aggiunto. 'È il testo di un partito che ambisce a espandersi rispetto a quello che siamo oggi e che ci fa essere ancora una ...... dopo un accordo in extremis per approvarne i contenuti (molto diluiti) Il segretario delEnricosi è rivolto all'assemblea del partito riunita per approvare il nuovo manifesto. "Serve un ... Pd: Letta, serve un nuovo partito non un nuovo segretario - Politica Avessimo avuto un nuovo segretario a novembre, avrebbe avuto comunque il vento contro. Ora il colpo è stato assorbito e il 26 febbraio saremo pronti a ripartire". Così Enrico Letta all'assemblea del ...Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Dobbiamo vivere il senso di unità e il rispetto tra di noi, che viene prima di tutto. La forza del nostro partito è insostituibile per la democrazia italiana”. Lo ha detto ...