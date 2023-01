Pd | Letta | ' oggi primo giorno di primavera | inizia nuova stagione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "è ildiunaè finito l'inverno, comincia la". Lo ha detto Enricoall'Assemblea del Pd. "Gli interventi dei candidati ci hanno raccontato che abbiamo tante carte da giocare in questadel Pd. Se c'è una chiave per ribaltare la situazione è insita nella differenza tra noi e gli altri partiti, nessuno ha la carta che abbiano noi, far appassionare il Paese a un dibattito tra persone che fanno un percorso insieme. Fatelo come in questa Assemblea, dando il meglio di voi.siete stati convincenti". Il segretario del Pd, che ha citato anche il 'Canto delle tre tende', ha ...