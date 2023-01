Pd | Letta | “Non serve un nuovo segretario | serve un nuovo partito”

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Nonunun, di nuovi segretari ne abbiamo avuti sin troppi”. Lo ha scandito con forza ilEnricodando il via ai lavori dell’Assemblea deldemocratico che oggi si appresta a votare ilManifesto dei valori dem. “Questo è stato un periodo duro per tutti noi e – ha ammesso– in particolare tra i più duri della nostra storia. C’è stato un tentativo di sostituirci. Il tentativo di sostituire il Pd è fallito”, ha però assicurato.? “Oggi avremo tre votazioni da fare: la prima riguarda i soli componenti dell’assemblea del Pd ...

mi sono pentito di essere tornato da Parigi'. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea del partito in corso all'Auditorium Antonianum a Roma. Quindi, ha ricordato, "la nostra comunità è né un cartello elettorale né un comitato elettorale, ma è una comunità che non considera il proprio capo come il centro di tutto, siamo un partito ... ROMA (ITALPRESS) – Il Pd riparte dal manifesto "Italia 2030", un documento di 12 pagine che pone le basi politiche del nuovo ...