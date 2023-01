Pd | Letta | ' io e Speranza responsabili Manifesto | a costituenti non potevano chiedere di più'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen (Adnkronos) - Deldei valori "io esiamo gli unici". Lo ha detto Enricoall'Assemblea del Pd. "Il lavoro del Comitato costituente è stato fondamentale, un contributo che ci ha consentito di arrivare dove siamo. Ma siamo troppo rispettosi della loro competenza e della loro autonomia intellettuale per obbligarli a un passo ulteriore", ha detto il segretario del Pd.

La Svolta

Sul Manifesto la quadra dovrebbe essere stata raggiunta ieri con il cosiddetto 'lodo', frutto di 48 ore di lavoro con i quattro candidati e il leader di Articolo Uno, RobertoÈ su questo testo cheha condotto la mediazione con i quattro candidati e con Robertonelle ultime 48 ore. 'Il Manifesto continua il documento è la base politica della nascita del ... Ultimo'ora: Pd: Letta, 'io e Speranza responsabili Manifesto, a ... I lavori sono iniziati poco dopo le 10 e dureranno fino alle 18. Sul Manifesto la quadra dovrebbe essere stata raggiunta ieri con il cosiddetto "lodo Letta", frutto di 48 ore di lavoro con i quattro c ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Al via con l’inno europeo e quello dell’Italia l’assemblea nazionale del Pd a Roma. Il parlamentino dem è chiamato a votare le regole per il congresso e il Manifesto dei va ...