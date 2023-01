Pd | Letta | ' in Bussola sintonia su temi ma insoddisfazione su come siamo organizzati'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Lanon è un sondaggio, è una consultazione e quindi viene fatta da chi decide di farla e di compilare il questionario. E sono uscite cose interessantissime. Intanto è che la nostra è una comunità e non un cartello elettorale e una comunità che non considera il capo il centro di tutto ma la comunità stessa. Nonun partito personale e rivendichiamo questa grande forza". Così Enricoillustrando la, a cui hanno risposto in 18mila, all'assemblea Pd. Così"emerge anche una richiesta tematica" e che riprende le stesse "priorità tematiche" che sono contenute nel Manifesto. "Sulla parte tematica c'è una forte, mentre c'è molto da lavorare sulla parteva perché è emersa una grande ...

