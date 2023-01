Pd | Letta chiude l' assemblea citando il  Canto delle tre tende  

Leggi su agi

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Un Enrico'evangelicol'del Pd e, idealmente, il suo mandato da segretario con il "dell tre": unliturgico che racconta del dialogo tra Gesu' e i suoi apostoli accampati in una tenda affiancate da altre due, in cui c'erano i profeti Elia e Mose'. "Rimaniamo qui", dice un apostolo a Gesu'. E il Messia risponde: "Dobbiamo scendere nella valle". L'ha dato l'imprimatur al manifesto per il Nuovo Pd. Il manifesto contiene anche quei passaggi che, nelle ultime ore, sono stati al centro di un nuovo braccio di ferro tra la componente liberal e quella di sinistra. "Uno Stato regolatore e innovatore e' in grado di mettere in risalto la capacita' trasformativaimprese, correggendo ed evitando al ...